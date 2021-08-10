Цены рухнут: в Украине хотят отменить ввозную пошлину на автомобили

В Украине разработали законопроект, предусматривающий отмену ввозной пошлины на автомобили, сообщил гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, передает UBR.ua. Его принятие приведет к обвалу цен на новые и б/у автомобили.

Сейчас в Украине пошлина на автомобили составляет 10%. Это самая маленькая ставка, которую разрешает ВТО. После подписания соглашения с ЕС в Украине пошлина на автомобили за десять лет еще больше снизится.

Назаренко считает, что не нужно ждать, когда наступит 2027 год. По его мнению, нужно установить пошлину 0% как можно скорее, причем на все автомобили, кроме произведенных в стране-агрессоре.

Если ввозную пошлину отменят, то, считает Назаренко, стоимость новых автомобилей в Украине снизится примерно на 12%. Упадут цены и на вторичном автомобильном рынке.

Однако, некоторые эксперты сомневаются, что государство согласится отменить ввозную пошлину на машины, так как не захочет отказаться от налога, приносящего в бюджет большие деньги.

Кстати, вопрос отмены ввозной пошлины на автомобили народные депутаты обсуждали два года назад. Тогда они посчитали, что это нецелесообразно…