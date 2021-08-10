Прокуратура назвала размер убытков от дрифта на Софийской площади

Решается вопрос об изъятии задействованных в съемках автомобилей.

Прокуратура назвала размер убытков от дрифта на Софийской площади
Фото: КМДА

Прокуратура назвала ориентировочный размер ущерба, причиненного дрифтом на Софийской площади в Киеве. Предварительно несанкционированные съемки с участием автомобилей нанесли ущерб на 50 тысяч гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как отмечается, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 296 УК Украины.

"Установлено, что в КП ДЭУ Шевченковского района представители частной компании по проведению съемок не обращались и свои действия не согласовывали", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что памятник Богдану Хмельницкому является памятником искусства XIX века, одним из символов Киева, а расположенный рядом Софийский собор - памятник архитектуры ХІ века, входит в Список наследия ЮНЕСКО.

"По предварительной информации, ориентированный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к уголовному преступлению. Решается вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в съемках", - сообщают в прокуратуре.

Как сообщалось, на Софийской площади в Киеве утром 10 августа несколько автомобилей устроили рекламные дрифт-заезды. По словам бывшего министра экологии Игоря Шевченко, заезды устроила компания Red Bull по согласованию с полицией и руководством заповедника. Также известно, что в заездах участвовала певица Алена Алена. Об этом она сообщила в инстаграме, однако впоследствии удалила видео.

В то же время городские власти Киева утверждают, что не давали никаких разрешений на организацию и проведение рекламных съемок с использованием экстремальных элементов. КГГА обратилась в полицию с просьбой расследовать инцидент.

В МВД отметили, что организаторам съемок может грозить до четырех лет лишения свободы.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко резко раскритиковал съемки экстремального вождения у Софии Киевской. По мнению Ткаченко, этот инцидент является поводом, чтобы его министерство "имело рычаги налагать штрафы или запреты, если такое будет происходить у исторических памятников".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Для перехвата "кукурузника" с контрабандой на Прикарпатье поднимали военный истребитель.Для перехвата "кукурузника" с контрабандой на Прикарпатье поднимали военный истребитель.
Windrose предлагает украинцам летать всего за 300 гривен целый месяцWindrose предлагает украинцам летать всего за 300 гривен целый месяц
Началась разработка Duster третьего поколенияНачалась разработка Duster третьего поколения
В Киеве сгорела маршрутка, водитель получил ожоги лица и рукиВ Киеве сгорела маршрутка, водитель получил ожоги лица и руки
В Киеве автомобиль BMW Х5 протаранил два киоскаВ Киеве автомобиль BMW Х5 протаранил два киоска
Блок рекламы


Похожие новости
"Представьте такое у Нотр-Дама": Ткаченко раскритиковал дрифт на Софийской площади в Киеве"Представьте такое у Нотр-Дама": Ткаченко раскритиковал дрифт на Софийской площади в Киеве
На Софийской площади в Киеве устроили дрифт, мэрия пожаловалась в полициюНа Софийской площади в Киеве устроили дрифт, мэрия пожаловалась в полицию
Dacia представила обновленный Duster и назвала ценыDacia представила обновленный Duster и назвала цены
В Украине значительно снизилось количество ДТП с потерпевшими - Полиция назвала цифрыВ Украине значительно снизилось количество ДТП с потерпевшими - Полиция назвала цифры
ТОП-3 подержанных среднеразмерных кроссоверовТОП-3 подержанных среднеразмерных кроссоверов
В Молдове с 12 февраля приостановят движение пригородных поездов из-за убытковВ Молдове с 12 февраля приостановят движение пригородных поездов из-за убытков
Tesla впервые закончила год без убытковTesla впервые закончила год без убытков
ДТП на площади Победы в Киеве: один пьяный водитель вывел из строя семь машинДТП на площади Победы в Киеве: один пьяный водитель вывел из строя семь машин
Полиция назвала вероятную причину аварии самолета на ТернопольщинеПолиция назвала вероятную причину аварии самолета на Тернопольщине
Прокуратура просит 10 лет для водителя Мерседеса, совершившего масштабное ДТП под КиевомПрокуратура просит 10 лет для водителя Мерседеса, совершившего масштабное ДТП под Киевом
Последние новости
Подгружаем последние новости