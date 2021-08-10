Прокуратура назвала размер убытков от дрифта на Софийской площади

Прокуратура назвала ориентировочный размер ущерба, причиненного дрифтом на Софийской площади в Киеве . Предварительно несанкционированные съемки с участием автомобилей нанесли ущерб на 50 тысяч гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как отмечается, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 296 УК Украины.

"Установлено, что в КП ДЭУ Шевченковского района представители частной компании по проведению съемок не обращались и свои действия не согласовывали", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что памятник Богдану Хмельницкому является памятником искусства XIX века, одним из символов Киева , а расположенный рядом Софийский собор - памятник архитектуры ХІ века, входит в Список наследия ЮНЕСКО.

"По предварительной информации, ориентированный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к уголовному преступлению. Решается вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в съемках", - сообщают в прокуратуре.

Как сообщалось, на Софийской площади в Киеве утром 10 августа несколько автомобилей устроили рекламные дрифт-заезды. По словам бывшего министра экологии Игоря Шевченко, заезды устроила компания Red Bull по согласованию с полицией и руководством заповедника. Также известно, что в заездах участвовала певица Алена Алена. Об этом она сообщила в инстаграме, однако впоследствии удалила видео.

В то же время городские власти Киева утверждают, что не давали никаких разрешений на организацию и проведение рекламных съемок с использованием экстремальных элементов. КГГА обратилась в полицию с просьбой расследовать инцидент.

В МВД отметили, что организаторам съемок может грозить до четырех лет лишения свободы.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко резко раскритиковал съемки экстремального вождения у Софии Киевской. По мнению Ткаченко, этот инцидент является поводом, чтобы его министерство "имело рычаги налагать штрафы или запреты, если такое будет происходить у исторических памятников".