КГГА запустила сайт для заказа спецпропусков на транспорт на случай локдауна

Мэрия решила просто отключать проездные "лишних" пассажиров.

КГГА запустила сайт для заказа спецпропусков на транспорт на случай локдауна
Фото: Макс Требухов

Киевская городская государственная администрация запустила сайт для заказа специальных пропусков для проезда в общественном транспорте на случай усиления карантинных ограничений.

Зарегистрироваться на сайте qpass.kyivcity.gov.ua могут руководители предприятий, которым нужно будет аргументировать критическую необходимость работать в локдаун, сообщается на сайте мэрии.

В случае получения положительного решения о предоставлении спецпропусков нужно будет ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты "Киев Цифровой" (или "синей" карточки старого образца или карточку киевлянина) каждого работника.

Если предприятие получило разрешение, транспортная карточка работника активируется автоматически. Проверить это можно через мобильное приложение "Киев Цифровой".

Транспортные карты, владельцы которых не получили право на спецпропуск, на время локдауна будут заблокированы.

Первый заместитель главы КГГА Алексей Кулеба подчеркнул, что предпосылок для локдауна в Киеве пока нет, но к нему готовятся.

"Мы не хотим, чтобы третья волна застала столицу врасплох. Поэтому готовимся заранее по всем направлениям: медицина, образование, инфраструктура. Учтя предыдущий опыт и пожелания предпринимателей, мы изменили механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Теперь это можно сделать онлайн. Ими смогут воспользоваться те предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города", - пояснил он.

Напомним, что во время последнего локдауна в Киеве действовали бумажные проездные, которые могли получить не только работники предприятий критической инфраструктуры, а практически любой - их продавали в интернете. В то же время много людей, которым действительно были нужны проездные, в первые дни локдауна не могли попасть в транспорт.

Весенний локдаун длился почти месяц - с 5 апреля по 1 мая.

Городские власти Киева ожидают новой волны коронавирусной болезни уже в августе.

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