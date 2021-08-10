КГГА запустила сайт для заказа спецпропусков на транспорт на случай локдауна

Киевская городская государственная администрация запустила сайт для заказа специальных пропусков для проезда в общественном транспорте на случай усиления карантинных ограничений.

Зарегистрироваться на сайте qpass.kyivcity.gov.ua могут руководители предприятий, которым нужно будет аргументировать критическую необходимость работать в локдаун, сообщается на сайте мэрии.

В случае получения положительного решения о предоставлении спецпропусков нужно будет ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты " Киев Цифровой" (или "синей" карточки старого образца или карточку киевлянина) каждого работника.

Если предприятие получило разрешение, транспортная карточка работника активируется автоматически. Проверить это можно через мобильное приложение " Киев Цифровой".

Транспортные карты, владельцы которых не получили право на спецпропуск, на время локдауна будут заблокированы.

Первый заместитель главы КГГА Алексей Кулеба подчеркнул, что предпосылок для локдауна в Киеве пока нет, но к нему готовятся.

"Мы не хотим, чтобы третья волна застала столицу врасплох. Поэтому готовимся заранее по всем направлениям: медицина, образование, инфраструктура. Учтя предыдущий опыт и пожелания предпринимателей, мы изменили механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Теперь это можно сделать онлайн. Ими смогут воспользоваться те предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города", - пояснил он.

Напомним, что во время последнего локдауна в Киеве действовали бумажные проездные, которые могли получить не только работники предприятий критической инфраструктуры, а практически любой - их продавали в интернете. В то же время много людей, которым действительно были нужны проездные, в первые дни локдауна не могли попасть в транспорт.

Весенний локдаун длился почти месяц - с 5 апреля по 1 мая.