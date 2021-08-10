Новые Toyota Land Cruiser 300 несут на себе секретные метки: какие и для чего

Toyota Land Cruiser 300 дебютировал пару месяцев назад, однако внедорожник по-прежнему продолжают всесторонне изучить журналисты, автоэксперты и т.п. Недавно в машине обнаружили одну интересную деталь – «странные» точки под капотом.

С виду крапинки выглядят как довольно необычный, но некритичный заводской дефект. Но это только на первый взгляд. Если же посмотреть на них под микроскопом, то, оказывается, что в «пятнышках» продублирован VIN-код автомобиля, причем не один, а несколько раз. Находятся эти миниатюрные точки в моторном отсеке рядом с аккумулятором, сообщает «Автопортал» .

Таким способом Тойота решила лишний раз защитить владельцев Toyota Land Cruiser 300 от угонов. Как известно, «Крузаки» пользуются огромной популярностью у автоворов, поэтому производитель уверен, что новое поколение модели определенно попадет под их прицел.

Разумеется, воры могут легко удалить такие метки, но где гарантия того, что Toyota не «набила» и в других местах. Так или иначе, но, если же машину все же угонят, правоохранителям действительно будет проще отыскать пропавший внедорожник.