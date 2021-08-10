BMW разрабатывает новый гибридный минивэн

BMW разрабатывает новое поколение компактного минивэна BMW 2-Series Active Tourer. Его уже заметили во время дорожных тестов. По данным BMW Blog, эта новинка получит полноценную гибридную силовую установку (Plug-in Hybrid).

BMW разрабатывает новый гибридный минивэн

Новый BMW 2-Series AT заменит 230xe и будет продаваться как 225xe. Его гибридная силовая установка будет состоять из 2,0 л бензинового двигателя с турбонаддувом и электромотора. Общая ее мощность - около 270 л.с. То есть новый BMW 2-Series будет самым мощным минивэном в истории BMW.

Вместо 6-ступенчатой механической коробки передач новый минивэн получит 6-скоростной автомат.

BMW разрабатывает новый гибридный минивэн

Кроме того, в линейку двигателей нового BMW 2-Series AT войдут четыре силовых агрегата. Это бензиновые 218i (155 л.с.), 220i (178 л.с.) и 223i (200 л.с.), причем последние два имеют мягкую гибридную технологию, а также дизель 218d мощностью 148 л.с.

Внешне новый 2AT будет выглядеть более красиво, чем модель предыдущего поколения. Кроме того, Active Tourer должен с успехом заменить Grand Tourer. В продаже он появится в 2022 году.

BMW разрабатывает новый гибридный минивэн

Напомним, ранее в Сети показали новое поколение кроссовера BMW X1. Это будет уже его третье поколение.


Максимов Віталій, Тудей

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