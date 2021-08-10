"Представьте такое у Нотр-Дама": Ткаченко раскритиковал дрифт на Софийской площади в Киеве

Минкульт выясняет, "как это вообще стало возможным".

"Представьте такое у Нотр-Дама": Ткаченко раскритиковал дрифт на Софийской площади в Киеве
Фото: КМДА

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко резко раскритиковал съемки экстремального вождения у Софии Киевской в центре Киева.

"Многие уже видели видео экстремального вождения на Софийской площади вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Я даже не пытаюсь представить, чтобы кто-то в мире позволил себе устраивать такой дрифт в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО", - написал Ткаченко в Telegram.

По словам министра культуры, здесь даже дело не в пыльной брусчатке, которую "хорошо, что уже отмывают".

"А в, во-первых, ужасном, ненадлежащем отношении к нашей культуре. Во-вторых - отношении к безопасности людей вокруг. И, в-третьих - законодательству Украины, ведь разрешений на это не давало ни наше министерство, ни заповедник "София Киевская". Представьте себе такое, например, в Ватикане - на площади Святого Петра. Или перед собором Нотр-Дам де Пари. Уверен, все участники гонки, как и организаторы рекламных съемок, были бы или наказаны, или бы заплатили штрафы"", - отметил министр.

Ткаченко призвал Национальный полицию и КГГА тщательно расследовать инцидент на Софийской площади. Он добавил, что Минкульт также выясняет, "как это вообще стало возможным".

По мнению Ткаченко, этот инцидент является поводом, чтобы его министерство "мало рычаги накладывать штрафы или запрет, если такое будет происходить у исторических памятников".

Как сообщалось, на Софийской площади в Киеве утром 10 августа несколько автомобилей устроили рекламные дрифт-заезды.

По словам бывшего министра экологии Игоря Шевченко, заезды устоила компания Red Bull по согласованию с полицией и руководством заповедника. Также известно, что в заездах участвовала певица Alyona Alyona. Об этом она сообщила в инстаграме, однако впоследствии удалила видео.

В то же время городские власти Киева утверждают, что не давали никаких разрешений на организацию и проведение рекламных съемок с использованием экстремальных элементов. КГГА обратилась в полицию с просьбой расследовать инцидент.

В МВД отметили, что организаторам съемок может грозить до четырех лет лишения свободы.

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