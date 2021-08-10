На Софийской площади в Киеве устроили дрифт, мэрия пожаловалась в полицию

Red Bull снимал рекламу.

На Софийской площади в Киеве утром 10 апреля несколько автомобилей устроили рекламные дрифт-заезды.

На видео, которое опубликовал первый заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко, видно, что машины крутились вокруг памятника Богдану Хмельницкому и рядом с ним.

Бывший министр экологии Игорь Шевченко в фейсбуке, заявил, что заезды устроила компания Red Bull по согласованию с полицией и руководством заповедника. Также известно, что в заездах участвовала певица Алена Алена, об этом она сообщила в инстаграме.

В то же время мэрия Киева заявила, что городские власти никаких разрешений на организацию и проведение рекламных съемок не давали.

"Сегодня утром в историческом центре столицы, на Софийской площади, проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны. Специальных ограждений не было установлено. В опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо. Также значительно загрязнено следами автомобильных колес покрытие на исторический площади. Городская власть не давала никаких разрешений на организацию и проведение этих съемок. С балансодержателем территории съемка также не была согласована. Город обратился в полицию для расследования инцидента и установления причастных к нему лиц", - говорится в заявлении.

Фото: КГГА
Фото: КГГА

Напомним, что после массового убийства людей на Майдане Незалежности во время Революции достоинства в 2014 году именно Софийская площадь стала основным местом для городских развлечений. Теперь именно там ставят главную елку Украины и проводят концерты.

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