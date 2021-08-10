ЗАЗ будет ежегодно выпускать по 10 тысяч автомобилей

Запорожский автомобилестроительный завод планирует ежегодно выпускать по 10 тысяч автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОГА.

По данным руководства предприятия, сейчас его мощности используются только на 15%. В Запорожье выпускают автобусы и легковые автомобили Lada, Renault Arkana, а также две модели Kia (из роSSийских машинокомплектов).

За первые семь месяцев 2021 года ЗАЗ выпустил более 2 тысяч автомобилей, а также 60 автобусов.

В планах – ежегодно делать по 10 тысяч машин и ежегодно увеличивать производство в 2 раза. То есть планы очень амбициозные.

Между тем, с января по июль 2021 года украинские предприятия (ЗАЗ и Еврокар) выпустили 4 847 автомобилей. Это на 172% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Ранее стало известно, что ЗАЗ должен начать выпускать обновленный Renault Arkana. Он будет продаваться как модель 2022 года. Этот купе-кроссовер получил новое оборудование и новую комплектацию.