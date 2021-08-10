Apple готова отказаться от китайских батарей в пользу корейских при производстве электромобилей

Слухи о готовности Apple выйти на рынок с собственным электромобилем периодически подпитываются новыми информационными поводами, и на этот раз толчок к смене концепции дала инициатива президента Байдена по переводу половины продаваемых в США машин к 2030 году на электротягу. Требования к уровню локализации ставят под вопрос сотрудничество Apple и китайской CATL.

Apple готова отказаться от китайских батарей в пользу корейских при производстве электромобилей

Источник изображения: Business Korea

Ранее считалось, как отмечает Business Korea, что Apple и её партнёр по производству электромобилей будут полагаться на использование аккумуляторов типа LFP, которые более стабильны с точки зрения пожарной безопасности, дешевле, но при этом тяжелее и меньше по ёмкости по сравнению с аккумуляторами на основе никеля. Издание отмечает, что Apple теперь стремится наладить производство электромобилей в США собственными силами, но при этом сотрудничать с поставщиками электроники и аккумуляторов, располагающими американскими предприятиями.

Китайские компании типа той же CATL, которая специализируется на поставках LFP-батарей, в новую концепцию не вписываются не только в силу отсутствия у них предприятий на территории США, но и по причине общей политической неблагонадёжности. Японская Panasonic хоть и выпускает батареи на территории США, своими основными партнёрами видит Tesla и Toyota, а вот южнокорейские LG Energy Solution и SK innovation более открыты к сотрудничеству. Они уже взаимодействуют с GM и Ford, но не собираются этим ограничиваться, а потому могли бы стать надёжными партнёрами Apple в сфере производства электромобилей. По крайней мере, об этом говорится на уровне слухов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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