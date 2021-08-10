Как выглядит автомобиль с крутыми номерами за $12 миллионов

YouTube-канал Fipeux опубликовал видео с суперкаром Lamborghini Aventador SVJ Roadster, у которого одни из самых дорогих (если не самые дорогие) номерные знаки в мире. Владельцу они обошлись в 11,87 млн долларов, сообщает «Автопортал» .

Интересно, что машину засняли в Монако, при этом регистрация у неё катарская. Особенность госззнака состоит в уникальном трёхзначном номере, в данном случае это – «123».

Обладатели элитных автомобилей в арабских странах часто соревнуются на аукционах за самый дорогой номерной знак. И часто так выходит, что госзнак получается дороже самой машины. И этот пример – наглядное тому подтверждение. Тот же Lamborghini Aventador SVJ Roadster стоит в разы дешевле тех, табличек, которыми он «украшен». Цена такого автомобиля в Европе – от 387 007 евро ($455 219).

Кстати, пару слов о самом авто: Lamborghini Aventador SVJ Roadster является топовым в линейке суперкара Авентадор. Дебютировала модель в 2019 году. От стандартной машины отличается уникальным аэродинамическим обвесом с применением карбоновым вставок и крышей из такого же материала, а также модифицированным двигателем — 6,5-литровым V12, который развивает мощность 770 л.с. и крутящий момент 720 Нм. (коробка передач – 7-ступенчатый «автомат»). SVJ Roadster способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды при максимальной скорости 350 км/ч. Тираж модели составляет всего 800 экземпляров.