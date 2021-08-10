Обновленный Ford Focus “засветился“ на фото

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов обновленный хэтчбек Ford Focus. В продаже он появится в начале 2022 года.

Обновленный Ford Focus “засветился“ на фото

Обновленный Focus тестируют в минимальной камуфляже. Это значит, что изменения носят косметический характер. Автомобиль получит новый передний бампер с другими воздухозаборниками, новые фары, рестайлинговую решетку радиатора.

Сзади изменений еще меньше. Мы заметили новые задние фонари (они стали уже).

В салоне будет обновленная информационно-развлекательная система с большим дисплеем (возможно, это будет 10-дюймовый дисплей), и, по слухам, SYNC 4.

Обновленный Ford Focus “засветился“ на фото

Что же касается линейки двигателей, то в ней никаких изменений произойти не должно. Моторы даже вряд ли будут модернизировать.

Ford пока еще не сказал, когда состоится дебют обновленного Focus. По слухам, это произойдет в конце 2021 года. В продаже он появится в начале 2022 года.

В Украине сейчас Ford Focus стоит от 600 035 гривен. Под капотом у него находится 1,5 л бензиновый двигатель мощностью 120 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Обновленный Ford Focus “засветился“ на фото

Напомним, ранее Ford представил новый полноразмерный кроссовер Ford Equator.


Максимов Віталій, Тудей

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