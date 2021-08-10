В Украине замечен редкий Ford - единственный в стране

Ford GT – уникальный и очень редкий автомобиль, выпущенный тиражом всего 4038 экземпляров. Один из них заметили в Киеве на эвакуаторе. Однако автомобиль увезли точно не из-за нарушений правил парковки, передает «Твоя Машина».

Это не просто единственный в Украине Ford GT, а еще и один из первых действительно эксклюзивных и достойных суперкаров, появившихся в стране. Он был ввезен еще в 2006 году, но первые годы редко попадался на глаза.

Самый первый Ford GT серийного производства приобрел на аукционе один из бывших ведущих сотрудников Microsoft Джон Ширли за 557 000 долларов. При этом еще год владелец не мог получить свой автомобиль. На неделю позже свой красный GT получил британский ведущий и автоколлекционер Джей Лено. И, наконец, Джереми Кларксон из Top Gear купил себе Ford GT цвета Midnight Blue Clearcoat Metallic.

Ford GT представили в первой половине 2000-х годов. Модель стала своего рода данью легендарной GT40 60-х годов, который выпустили для победы над командой Ferrari в легендарной 24-часовой гонке Ле-Мана. Наследника культового спорткара выпускали до 2007 года, но лишь немногие экземпляры попали в Европу. Модели уже исполнилось 20 лет, и сегодня с трудом ее можно найти в Европе за 250 000 долларов. Сколько стоит Ford GT в Украине — неизвестно.

Ford GT оснащен 5,4-литровым двигателем с наддувом мощностью 550 л.с. и 680 Нм. Максимальная скорость ограничена 330 км/ч, а сотню машина набирает за 3,9 секунды.

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