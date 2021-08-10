Skoda в конце 2021 года представит новый бюджетный седан

Skoda официально подтвердила, что в конце 2021 года она представит новый бюджетный седан Slavia. Начало его продаж - 2022 год.

Slavia создается на платформе MQB-A0-IN. Это локализованная платформа для Индии. Длина нового седана составляет 4480 мм, а колесная база - 2651 мм. То есть у него будет самая большая колесная база в своем сегменте.

В линейку двигателей войдут два бензиновых силовых агрегата. Это трехцилиндровый 1,0 л мотор мощностью 115 л.с. и 1,5 л мотор мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Коробки передач - 6-скоростная механическая, автоматическая, а также преселективный "робот" DSG с двумя сцеплениями.

Большого разнообразия оборудования у этого седана ждать не нужно, так как он разработан для Индии и других развивающихся стран. В базовой комплектации оборудования будут минимальное количество. Зато в топовой версии, судя по всему, Skoda предложит свои современные технологии.

Как мы уже говорили, официальная презентация Skoda Slavia состоится до конца текущего года. В продаже он появится в 2022 году. Slavia предназначается для развивающихся стран. То есть это все равно глобальная модель.

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