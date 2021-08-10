Во Львовской области в двух масштабных ДТП пострадали 13 человек

В обоих случаях водитель выехал на встречную полосу.

Во Львовской области утром в понедельник, 9 августа, произошли два масштабных ДТП, в которых пострадали 13 человек.

Об этом сообщила местная полиция.

Первое из них произошло в 07:20 на улице Драгоманова в городе Каменка-Бугская. Водитель легкового автомобиля Mazda выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с рейсовым автобусом "Стриганка - Львов". 44-летнего водителя Mazda и пять пассажиров автобуса в возрасте от 37 до 68 лет госпитализировали.

Фото: lv.npu.gov.ua

Вторая авария при схожих обстоятельствах произошла около 9:10 на автодороге Киев-Чоп в селе Козева Стрыйского района. Водитель Citro?n выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2106.

В результате ДТП госпитализировали обоих водителей, трех пассажиров ВАЗ и двух пассажиров Citro?n. Все пострадавшие - молодые люди, самому старшему - 31 год, самым молодым - 15 и 16 лет.

Фото: lv.npu.gov.ua

Обе аварии расследуют в рамках производств по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

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