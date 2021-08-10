В Украине появился Toyota Land Cruiser 300: цены и комплектации

В Украине начались официальные продажи новейшего внедорожника Toyota Land Cruiser 300. В базовой комплектации он стоит от 2 317 658 грн.

В Украине появился Toyota Land Cruiser 300: цены и комплектации

Новый Land Cruiser 300 построен на платформе TNGA. Японский автогигант утверждает, что благодаря новой платформе новый Крузак обладает улучшенными характеристиками движения по асфальту и бездорожью. Его длина составляет 4965 мм, ширина - 1980 мм, а колесная база - 2850 мм.

В линейку двигателей входят 3,5-л бензиновый V6 с двойным турбонаддувом и 3,3-литровый дизельный V6 с двойным турбонаддувом. Они работают вместе с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В Украине появился Toyota Land Cruiser 300: цены и комплектации

Базовой является комплектация Prestige, которая стоит 2 317 658 грн. В нее входят системы помощи во время поездки по бездорожью, система камер кругового обзора, система движения по бездорожью с выбором местности, ионизатор воздуха и др.

Комплектация Premium стоит 2 436 560 гривен. Она дополнительно получила систему бесконтактного управлению дверьми багажника, дифференциал повышенного трения, адаптивный дальний свет, проекционный цветной дисплей на лобовое стекло и др.

Топовая комплектация - GR SPORT. Она стоит 2 439 220 гривен. В нее входит адаптивная подвеска с регулировкой жесткости, принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала, система стабилизации положения кузова, шильдики GR SPORT на кузове и в салоне, черный или бордовый цвет отделки сидений.

В Украине появился Toyota Land Cruiser 300: цены и комплектации

Напомним, серийное производство Toyota Land Cruiser 300 компания Toyota начала в июне. В Японии на него уже образовались очереди.


Максимов Віталій, Тудей

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