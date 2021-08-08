Обнародованы первые детали расследования авиакатастрофы на Прикарпатье, в которой погибли 4 человека

Предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы обнародуют 20 августа.

Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами рассказало, как идет расследование падения легкомоторного самолета в Ивано-Франковской области, которое произошло 28 июля.

Первые детали расследования Нацбюро обнародовало в пресс-бюллетене.

По предварительной информации, предполетная подготовка проводилась лично пилотом с 9:40 до 9:55 по местному времени на территории взлетно-посадочной площадки "Коломыя". Самолет был заправлен необходимым количеством топлива. Замечаний к техническому состоянию самолета перед выполнением полетов не было.

Катастрофа произошла во время выполнения восьмого полета в день события.

К расследованию привлекли эксперта от Бюро расследования авиационных происшествий Великобритании.

Эксперты, среди прочего, собрали информацию о структуре и фактической организации ЗПМ "Коломыя" и осмотрели технические помещения и ангар, где хранился самолет и выполнялось техническое обслуживание.

Опрошены лица, которые руководили полетом и осуществляли непосредственный радиообмен с пилотом во время полетов, а также свидетели. Вместе с Национальной полицией собрали вещественные доказательства с камер наружного наблюдения, установленных на месте хранения и обслуживания самолета.

Также проведена экспертиза на самолете аналогичной конструкции относительно органов управления воздушным судном, авионики и оборудования кабины.

Предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы обнародуют 20 августа.

Напомним, легкомоторный спортивный самолет 28 июля упал на частный жилой дом в селе Шепаровцы Коломыйского района и загорелся. В авиакатастрофе погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк и трое иностранцев, находившихся в самолете.