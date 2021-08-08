Обнародованы первые детали расследования авиакатастрофы на Прикарпатье, в которой погибли 4 человека
Предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы обнародуют 20 августа.
Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами рассказало, как идет расследование падения легкомоторного самолета в Ивано-Франковской области, которое произошло 28 июля.
Первые детали расследования Нацбюро обнародовало в пресс-бюллетене.
По предварительной информации, предполетная подготовка проводилась лично пилотом с 9:40 до 9:55 по местному времени на территории взлетно-посадочной площадки "Коломыя". Самолет был заправлен необходимым количеством топлива. Замечаний к техническому состоянию самолета перед выполнением полетов не было.
Катастрофа произошла во время выполнения восьмого полета в день события.
К расследованию привлекли эксперта от Бюро расследования авиационных происшествий Великобритании.
Эксперты, среди прочего, собрали информацию о структуре и фактической организации ЗПМ "Коломыя" и осмотрели технические помещения и ангар, где хранился самолет и выполнялось техническое обслуживание.
Опрошены лица, которые руководили полетом и осуществляли непосредственный радиообмен с пилотом во время полетов, а также свидетели. Вместе с Национальной полицией собрали вещественные доказательства с камер наружного наблюдения, установленных на месте хранения и обслуживания самолета.
Также проведена экспертиза на самолете аналогичной конструкции относительно органов управления воздушным судном, авионики и оборудования кабины.
Предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы обнародуют 20 августа.
Напомним, легкомоторный спортивный самолет 28 июля упал на частный жилой дом в селе Шепаровцы Коломыйского района и загорелся. В авиакатастрофе погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк и трое иностранцев, находившихся в самолете.
Позже полиция установила, что трое 20-летних иностранцев: двое - граждане США, еще один - Великобритании, заказали экскурсионный полет у частного предпринимателя, который имеет лицензию на проведение полетов и право управления самолетом.