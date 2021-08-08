В Турции перевернулся пассажирский автобус, погибли 14 человек

Ранено 18 человек.

На западе Турции перевернулся пассажирский автобус, погибло по меньшей мере 14 человек, ранены - 18.

Об этом пишет Hurriyet daily news.

Водитель потерял контроль над рулем на шоссе Баликесир, когда направлялся в Эдремит.

Несмотря на то, что спасатели и бригады скорой помощи оперативно прибыли на место ДТП, 11 человек погибли на месте аварии.

Фото: hurriyetdailynews.com

Раненых пассажиров доставили в ближайшие больницы.

Автобус подняли краном после обследования места ДТП. Продолжается следствие для установления причин аварии.

Напомним, 25 июля в Хорватии пассажирский автобус попал в ДТП: погибли 10 человек, пострадали по меньшей мере 44.

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