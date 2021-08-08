Tesla перестала скрывать факт задержки старта производства пикапа Cybertruck до 2022 года

На квартальной отчётной конференции Tesla говорила о сроках начала производства электрического пикапа Cybertruck максимально размыто, обещая поставить его на конвейер строящегося предприятия в Техасе вслед за кроссовером Model Y, который в небольших количествах начнёт производиться там до конца года. Теперь информация о задержке старта производства Cybertruck до 2022 года прописана на сайте компании.

Tesla перестала скрывать факт задержки старта производства пикапа Cybertruck до 2022 года

Источник изображения: Tesla

Чутко отслеживающий подобные изменения сайт Electrek сообщает, что желающим оформить предварительный заказ на Cybertruck отныне временно недоступен конфигуратор — доступ к этому разделу Tesla обещает вернуть ближе к моменту начала производства пикапа, которое намечено на 2022 год. Временное ограничение введено для всех трёх версий пикапа, хотя ранее ожидалось, что две наиболее дорогие появятся на рынке чуть раньше самой доступной.

Причиной задержки пикапа Tesla может служить не только отсутствие необходимого количества батарей типоразмера 4680, но и достаточно сложная конструкция кузова с силовым каркасом и прочными панелями из нержавеющей стали. Американские электрические пикапы вообще добираются до рынка с задержками, если не считать Hummer EV и Ford F-150 Lightning, в отношении которых подобные новости пока не звучали. Rivian задержал поставки пикапов R1T с июля до сентября, у компании Lordstown Motors тоже возникли проблемы с поставками продукции. По некоторым данным, предварительные заказы на Tesla Cybertruck оформили более миллиона человек, поэтому даже если компания начнёт их производство в следующем году, спрос удовлетворить в полной мере удастся лишь через несколько лет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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