У дешевого кроссовера Renault появилась новая версия

У компактного кроссовера Renault Kiger появилась новая комплектация RXT. Это уже пятая комплектация паркетника, который в базовой версии стоит чуть более 7 500 долларов.

Kiger RXT получил яркий двухцветный кузов и рейлинги на крыше, а также светодиодные фары, 16-дюймовые легкосплавные диски с алмазной огранкой, автоматический климат-контроль, мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, панель для беспроводной зарядки смартфонов, аудиосистему Arkayms, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, и другое.

Некоторое из этого оборудования раньше было доступно только в топовой комплектации.

Под капотом находится трехцилиндровый 1,0 л бензиновый двигатель мощностью 72 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или с роботизированной коробкой передач.

Внешне Kiger RXT выглядит точно так же, как и топовая комплектация RXZ. При этом у него некоторое оборудование от топовой версии, но стоит он дешевле.

Напомним, ранее стало известно, что Renault выпустил кроссовер Renault Kiger на мировой рынок, хотя его изначально создавали для Индии. Вскоре его продажи начнутся еще в нескольких странах.