У дешевого кроссовера Renault появилась новая версия

У компактного кроссовера Renault Kiger появилась новая комплектация RXT. Это уже пятая комплектация паркетника, который в базовой версии стоит чуть более 7 500 долларов.

У дешевого кроссовера Renault появилась новая версия

Kiger RXT получил яркий двухцветный кузов и рейлинги на крыше, а также светодиодные фары, 16-дюймовые легкосплавные диски с алмазной огранкой, автоматический климат-контроль, мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, панель для беспроводной зарядки смартфонов, аудиосистему Arkayms, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, и другое.

Некоторое из этого оборудования раньше было доступно только в топовой комплектации.

У дешевого кроссовера Renault появилась новая версия

Под капотом находится трехцилиндровый 1,0 л бензиновый двигатель мощностью 72 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или с роботизированной коробкой передач.

Внешне Kiger RXT выглядит точно так же, как и топовая комплектация RXZ. При этом у него некоторое оборудование от топовой версии, но стоит он дешевле.

У дешевого кроссовера Renault появилась новая версия

Напомним, ранее стало известно, что Renault выпустил кроссовер Renault Kiger на мировой рынок, хотя его изначально создавали для Индии. Вскоре его продажи начнутся еще в нескольких странах.


Максимов Віталій, Тудей

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