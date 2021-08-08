Началась разработка Duster третьего поколения

Renault и Dacia начали разрабатывать новое поколение бюджетного Duster. Это будет уже третье поколение популярного кроссовера.

На данный момент известно, что новый Dacia Duster построят на новой платформе. Он получит гибридную силовую установку. В продаже эта новинка появится в 2024 году.

Сейчас Renault в некоторых своих моделях использует гибридную технологию 1.6 E-Tech. Скоро ее получат и автомобили Dacia. Но у Duster будет другая технология - 1.8 E-Tech. То есть будет использоваться 1,8 л бензиновый мотор.

По данным французских СМИ , 1.8 E-Tech будет иметь два варианта - "мягкий" гибрид и полноценную гибридную силовую установку. Система 1.8 E-Tech будет более эффективна, чем 1.6 E-Tech, и при этом она не потеряет мощность.

Технологию 1.8 E-Tech планируют также использовать на большом кроссовере Dacia Bigster. Он появится в продаже в 2025 году.

На данный момент больше нет никакой информации про Duster третьего поколения. Главное, что работы над ним уже ведутся.

Напомним, ранее стало известно, что в Европе начались продажи обновленного Dacia Duster. В базовой комплектации Essential он стоит от 16 377 евро.