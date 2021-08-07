Windrose предлагает украинцам летать всего за 300 гривен целый месяц

Украинская авиакомпания Windrose предлагает пассажирам беспрецедентные скидки на авиабилеты по случаю 30-летия Независимости. Скидки стартуют со Дня Независимости и будут действовать почти месяц – до 23 августа.

Авакомпания Windrose предлагает украинцам летать всего за 300 гривен целый месяц

Об этом авиаперевозчик сообщил в своем Facebook. В День Независимости, 24 августа, все билеты в любом направлении будут дешевле на 30%. Правда, эта скидка распространяется лишь на внутренние рейсы и будет действовать только один день.

Билеты по этой акции уже продаются. При их бронировании нужно использовать промокод NEZALEZHNIST – пишут в сообщении от авиаперевозчика.

Авакомпания Windrose предлагает украинцам летать всего за 300 гривен целый месяц

Однако это не единственный сюрприз, который WINDROSE подготовила для своих пассажиров.

В течение месяца, с 25 августа по 23 сентября авиакомпания намерена реализовать среди своих пассажиров три тысячи авиабилетов по цене за 300 гривен на всех внутренних рейсах этого перевозчика.

"Предложение действительно при наличии тарифа СТАНДАРТ на рейсы, выполняемые с 25.08 до 23.09 и только при наличии билетов. При бронировании билета используйте промокод: NEZALEZHNOSTI30", - уточнили в информации.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве возле Центрального вокзала мужчине перерезало ноги электричкойВ Киеве возле Центрального вокзала мужчине перерезало ноги электричкой
Очередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 достигла уже 4 годаОчередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 достигла уже 4 года
Стартап Argo AI получил разрешение на автономное вождение в КалифорнииСтартап Argo AI получил разрешение на автономное вождение в Калифорнии
ЗАЗ будет выпускать МерседесыЗАЗ будет выпускать Мерседесы
В Киеве сгорела маршрутка, водитель получил ожоги лица и рукиВ Киеве сгорела маршрутка, водитель получил ожоги лица и руки
Блок рекламы


Похожие новости
Представлен новый стильный кроссовер за 300 тысяч гривенПредставлен новый стильный кроссовер за 300 тысяч гривен
Перед эвакуатором все равны: в Украине забрали крутой Maybach за миллионы гривенПеред эвакуатором все равны: в Украине забрали крутой Maybach за миллионы гривен
Базовая версия Tesla Model S подорожала на $5000 второй раз за месяцБазовая версия Tesla Model S подорожала на $5000 второй раз за месяц
АЗС разрешили поднять цены на бензин почти до 32 гривенАЗС разрешили поднять цены на бензин почти до 32 гривен
Шулявский мост подорожал вдвое до 2 миллиардов гривенШулявский мост подорожал вдвое до 2 миллиардов гривен
В Украине произошло ДТП с участием крутого автомобиля за миллионы гривенВ Украине произошло ДТП с участием крутого автомобиля за миллионы гривен
Представлен отличный кроссовер за 380 тысяч гривенПредставлен отличный кроссовер за 380 тысяч гривен
В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП, все пострадалиВ Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП, все пострадали
На границе с Венгрией из-за ремонта моста на два месяца ограничат движение транспортаНа границе с Венгрией из-за ремонта моста на два месяца ограничат движение транспорта
В Запорожье водитель самоката заплатит более 120 тысяч гривень за наезд на пешеходаВ Запорожье водитель самоката заплатит более 120 тысяч гривень за наезд на пешехода
Последние новости
Подгружаем последние новости