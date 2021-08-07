Windrose предлагает украинцам летать всего за 300 гривен целый месяц

Украинская авиакомпания Windrose предлагает пассажирам беспрецедентные скидки на авиабилеты по случаю 30-летия Независимости. Скидки стартуют со Дня Независимости и будут действовать почти месяц – до 23 августа.

Об этом авиаперевозчик сообщил в своем Facebook. В День Независимости, 24 августа, все билеты в любом направлении будут дешевле на 30%. Правда, эта скидка распространяется лишь на внутренние рейсы и будет действовать только один день.

Билеты по этой акции уже продаются. При их бронировании нужно использовать промокод NEZALEZHNIST – пишут в сообщении от авиаперевозчика.

Однако это не единственный сюрприз, который WINDROSE подготовила для своих пассажиров.

В течение месяца, с 25 августа по 23 сентября авиакомпания намерена реализовать среди своих пассажиров три тысячи авиабилетов по цене за 300 гривен на всех внутренних рейсах этого перевозчика.