Windrose предлагает украинцам летать всего за 300 гривен целый месяц
Украинская авиакомпания Windrose предлагает пассажирам беспрецедентные скидки на авиабилеты по случаю 30-летия Независимости. Скидки стартуют со Дня Независимости и будут действовать почти месяц – до 23 августа.
Об этом авиаперевозчик сообщил в своем Facebook. В День Независимости, 24 августа, все билеты в любом направлении будут дешевле на 30%. Правда, эта скидка распространяется лишь на внутренние рейсы и будет действовать только один день.
Билеты по этой акции уже продаются. При их бронировании нужно использовать промокод NEZALEZHNIST – пишут в сообщении от авиаперевозчика.
Однако это не единственный сюрприз, который WINDROSE подготовила для своих пассажиров.
В течение месяца, с 25 августа по 23 сентября авиакомпания намерена реализовать среди своих пассажиров три тысячи авиабилетов по цене за 300 гривен на всех внутренних рейсах этого перевозчика.
"Предложение действительно при наличии тарифа СТАНДАРТ на рейсы, выполняемые с 25.08 до 23.09 и только при наличии билетов. При бронировании билета используйте промокод: NEZALEZHNOSTI30", - уточнили в информации.