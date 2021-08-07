Для перехвата "кукурузника" с контрабандой на Прикарпатье поднимали военный истребитель.

На Прикарпатье задержали самолет типа Ан-2, который нарушил границу. После приземления самолета пограничники задержали четырех контрабандистов.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Как информирует пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ, пролет летательного аппарата типа Ан-2 из Украины в Румынию и обратно зафиксировали сегодня на рассвете пограничники отдела "Порубное" Черновицкого отряда.

Как отмечается, этот самолет отслеживался оперативными группами Госпогранслужбы, поэтому когда нарушитель направился к границе, информация была передана пограничным нарядам, которые и обнаружили его на госгранице.

"Об этом пограничный наряд сразу сообщил в подразделение ПВО Вооруженных Сил Украины, который тоже обнаружил воздушную цель. Кроме того, в рамках взаимодействия с военного аэродрома в воздух поднялся военный самолет для принудительной посадки летательного аппарата", - говорится в сообщении.

Вскоре во время приземления самолета на одном из аэродромов в Косовском районе Ивано-Франковской области, за десятки километров от границы, оперативными сотрудниками Госпогранслужбы и военнослужащими спецподразделения ДОЗОР задержали 4 человек. После приземления самолета они пытались убежать на автомобиле.

О правонарушениях сообщено подразделения УСБУ в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и прокуратуре. Проводятся мероприятия фиксации правонарушений, в т. ч. за противоправные действия, связанные с незаконным перемещением сигарет в Румынию и другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством. Открыто уголовное производство по ст. 334 (УКУ Нарушение правил международных полетов).