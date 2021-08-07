ЗАЗ выпустит обновленный кроссовер

ЗАЗ должен в ближайшие несколько месяцев начать выпускать обновленный кроссовер-купе Renault Arkana. Он будет продаваться как модель 2022 года.

Обновленный Arkana внешне и технически практически ничем не отличается от дореформенной версии (небольшие изменения в дизайне экстерьера все же есть). Но он получил новое оборудование и новую комплектацию.

Нужно отметить, что усилен передний подрамник. Это позволило повысить уровень пассивной безопасности.

В линейку двигателей по-прежнему входят два силовых агрегата. Это 1,3 л бензиновый мотор с турбиной мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента, который работает вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также 1,6 л бензиновый двигатель мощностью 116 л.с. и 156 Нм крутящего момента, который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В Украине сейчас Renault Arkana продают в четырех комплектациях. В РоSSии у обновленного Arkana пять комплектаций. Увеличится ли количество комплектаций на украинском рынке – пока не известно.

В базовой комплектации Renault Arkana в Украине стоит от 442 900 гривен. Это версия с 1,6 л бензиновым двигателем.

Напомним, ранее стало известно, что ЗАЗ за первые восемь месяцев 2021 года выпустил более 2 тысяч легковых автомобилей.