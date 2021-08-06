Новый Гелендваген: В Сети показали Mercedes-Benz EQG

В сентябре текущего года на автосалоне в Мюнхене Mercedes-Benz покажет концепт Mercedes-Benz G-Class с электрической силовой установкой. То есть это будет электромобиль. Благодаря дизайнерам, создавшим рендеры электрического Гелика, мы с вами уже сейчас можем представить, как он будет выглядеть.

Судя по всему, каких-то серьезных изменений в дизайне кузова у Mercedes-Benz EQG не будет. Он сохранит квадратный дизайн кузова стандартной модели с двигателем внутреннего сгорания, а также его внедорожные качества.

Но обращает на себя внимание заглушка на месте решетки радиатора, которая получила внутренний узор из звезд.

По слухам, EQG будет иметь два электромотора (по одному на каждую ось) и емкую батарею. Запас хода составит около 500 км. Привод, конечно, полный.

Нужно также ожидать, что у электрического Гелендвагена будут все передовые технологии компании Mercedes-Benz. В продаже он появится в 2022 или в 2023 году. Причем, стоить он будет дешевле, чем новый флагманский седан Mercedes-Benz EQS.