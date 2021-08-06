Новый Гелендваген: В Сети показали Mercedes-Benz EQG

В сентябре текущего года на автосалоне в Мюнхене Mercedes-Benz покажет концепт Mercedes-Benz G-Class с электрической силовой установкой. То есть это будет электромобиль. Благодаря дизайнерам, создавшим рендеры электрического Гелика, мы с вами уже сейчас можем представить, как он будет выглядеть.

Новый Гелендваген: В Сети показали Mercedes-Benz EQG

Судя по всему, каких-то серьезных изменений в дизайне кузова у Mercedes-Benz EQG не будет. Он сохранит квадратный дизайн кузова стандартной модели с двигателем внутреннего сгорания, а также его внедорожные качества.

Но обращает на себя внимание заглушка на месте решетки радиатора, которая получила внутренний узор из звезд.

По слухам, EQG будет иметь два электромотора (по одному на каждую ось) и емкую батарею. Запас хода составит около 500 км. Привод, конечно, полный.

Новый Гелендваген: В Сети показали Mercedes-Benz EQG

Нужно также ожидать, что у электрического Гелендвагена будут все передовые технологии компании Mercedes-Benz. В продаже он появится в 2022 или в 2023 году. Причем, стоить он будет дешевле, чем новый флагманский седан Mercedes-Benz EQS.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве возле Центрального вокзала мужчине перерезало ноги электричкойВ Киеве возле Центрального вокзала мужчине перерезало ноги электричкой
Очередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 достигла уже 4 годаОчередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 достигла уже 4 года
Стартап Argo AI получил разрешение на автономное вождение в КалифорнииСтартап Argo AI получил разрешение на автономное вождение в Калифорнии
В Киеве сгорела маршрутка, водитель получил ожоги лица и рукиВ Киеве сгорела маршрутка, водитель получил ожоги лица и руки
В аэропорту Львова будут вакцинировать пассажиров, имеющих билеты на самолетВ аэропорту Львова будут вакцинировать пассажиров, имеющих билеты на самолет
Блок рекламы


Похожие новости
Представлен новый стильный кроссовер за 300 тысяч гривенПредставлен новый стильный кроссовер за 300 тысяч гривен
В Сети показали новый кроссовер BMWВ Сети показали новый кроссовер BMW
В Сети показали новый кроссовер за $11 000В Сети показали новый кроссовер за $11 000
В Сети показали Honda CR-V нового поколенияВ Сети показали Honda CR-V нового поколения
Может появиться в Украине: Haval показал новый кроссовер MonsterМожет появиться в Украине: Haval показал новый кроссовер Monster
Угонщики взяли на вооружение новый способ похищения авто - счёт идёт на секунды
Chery показала новый седан за 8 тысяч долларовChery показала новый седан за 8 тысяч долларов
Удивили: в Сети показали внедорожник Hyundai Ioniq 7Удивили: в Сети показали внедорожник Hyundai Ioniq 7
В Сети показали обновленную Hyundai SonataВ Сети показали обновленную Hyundai Sonata
В Китае разработали новый кроссовер, который появится в УкраинеВ Китае разработали новый кроссовер, который появится в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости