Представлен новый стильный кроссовер за 300 тысяч гривен

В Китае фотошпионы заметили новый бюджетный кроссовер Wuling Xingchen, продажи которого должны начаться в ближайшее время. В базовой комплектации он будет стоить всего от 11 000 долларов (около 300 000 гривен по актуальному обменному курсу), сообщает today.ua.

Впервые Xingchen показали весной текущего года на одном из автосалонов в Поднебесной. Но тогда китайцы не дали журналистам заглянуть в салон этого кроссовера. Теперь фотошпионы это смогли сделать.

Длина нового паркетника составляет 4594 мм, ширина — 1820 мм, высота – 1740 мм, а колесная база — 2750 мм. То есть его можно отнести к сегменту среднеразмерных кроссоверов.

В салоне мы заметили два больших сенсорных дисплея. Один из них используется в качестве приборной панели. Второй дисплей относится к информационно-развлекательной системе.

Под капотом располагается 1,5 л бензиновый турбодвигатель мощностью 149 л.с., который работает вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач или с вариатором. Максимальная скорость составляет 170 км/ч, а расход топлива – около 7 л на 100 км пути.

Wuling Xingchen разработан на совместном предприятии американского концерна General Motors и китайской корпорации SAIC. Его продажи начнутся осенью текущего года.

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