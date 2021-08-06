"Укрзализныця" начала электрификацию участка между Черкассами и Смелой

В пятницу, 6 августа, при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра инфраструктуры Александра Кубракова начались работы по электрификации 30-километрового железнодорожного участка Черкассы - ст. имени Т. Шевченко (Смела).

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Работы планируют завершить до конца 2021 года, после чего в Черкассы из Киева хотят запустить скоростные электропоезда. Они будут преодолевать расстояние от столицы до областного центра за 2 ч. 30 мин.

Шмыгаль назвал электрификацию участка историческим моментом, так как Черкассы до сих пор были лишены нормального железнодорожного сообщения с подавляющим большинством регионов Украины.

"В перспективе это даст серьезный экономический эффект. Речь идет и о комфорте и скорости перевозок, и о большом пассажиропотоке, поскольку многие жители области работают в Киеве и приезжают домой на выходные, и о развитии туризма", - сказал он.

Электрификация позволит запустить электрички в Городище, Корсунь-Шевченковский, Смелу, Каменку. Позже планируется продолжить электрифицированный участок в Гребенки. Из Черкасс хотят запустить ежедневные поезда в соседний Кропивницкий. Также можно будет запустить дневной скоростной поезд сообщением Харьков - Черкассы - Львов, который будет проходить также через Полтаву, Белую Церковь, Винницу, Хмельницкий, Тернополь, где суммарно проживает более 4 млн граждан Украины.

"Из тупикового в транспортном отношении областного центра Черкассы превратятся в инфраструктурный транзитный хаб. Это даст импульс для развития бизнеса и экономики области, социальной и экономической активности граждан", - заявил Шмыгаль.

Напомним, что деньги на электрификацию участка Черкассы - станция имени Тараса Шевченко заложены в государственном бюджете на 2021 год.

Он также предусматривает электрификацию участка Житомир - Новоград-Волынский и закупку 100 пассажирских вагонов.