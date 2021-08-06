Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание автогаза

Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание автогаза

На аукционах Украинской энергетической биржи в июле цены на автогаз были в среднем на 18,76% выше цены в июне, при этом на август алжирская Sonatrach уже заявила цены на 25-45 долларов выше.

Об этом говорится в обзоре рынка сжиженного газа по июль 2021 года УЭБ.

На июльских аукционах бирже средневзвешенная цена установилась на уровне 26 313,83 грн за тонну - на 18,76% выше по сравнению с июнем. В общем средние цены колебались в диапазоне 24 190,34 – 27 761,92 грн/т.

В июле на рынке сжиженного газа зафиксированы рекордные цены как в оптовом, так и в розничном сегменте, и рост ожидается также в августе. Причины заключаются в высоких ценах на нефть.

Из-за фактора сезонности имеется высокий спрос на ресурс в странах-экспортерах сжиженного газа, что отразилось на снижении импортных поставок. В результате образовался дефицит: относительно потреблении на внутреннем рынке была нехватка около 10%.

Алжирская компания Sonatrach на август заявила цены на 25-45 долларов на тонну выше, чем на июль (пропан - 620 долларов, бутан - 650 долларов за тонну). Цены Sonatrach является индикатором для средиземноморского рынка, откуда идут поставки морем, в частности, в Украину. "То есть, морские партии в августе еще подорожают", – говорят в УЭБ.

В среднем по Украине розничные цены на автогаз на АЗС за июль колебались в диапазоне 15,36 - 16,83 грн/л, с начала месяца они выросли на 10%.

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