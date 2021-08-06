В январе-июле грузоперевозки по Днепру выросли почти на 40%

В январе-июле грузоперевозки по Днепру выросли почти на 40%

В январе-июле грузовые перевозки по Днепру выросли на 38,7%, до 6,6 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Ассоциации "Реки Украины".

В частности транспортировка стройматериалов и других грузов возросло в этот период на 103,9% (с 2,29 млн тонн до 4,66 млн тонн).

В то же время речные перевозки зерна уменьшились на 23,8% (с 1,56 млн тонн до 1,19 млн тонн), металлопродукции - на 15,7% (с 870,8 тыс. тонн до 733,6 тыс. тонн), а нефтепродуктов - на 74,4% (с 35,5 тыс. тонн до 9,1 тыс. тонн).

Количество суднопроходов увеличилась до 7828 рейсов. В январе-июле прошлого года было выполнено 4943 рейса.



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