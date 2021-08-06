В аэропорту Львова будут вакцинировать пассажиров, имеющих билеты на самолет

Здесь будут использовать вакцину Pfizer и CoronaVac.

В аэропорту Львова будут вакцинировать пассажиров, имеющих билеты на самолет
Фото: iPress.ua

В Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого с 7 августа будут вакцинировать против ковида лиц, имеющих билет на самолет.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"Центр вакцинации в аэропорту открыли согласно решению МОЗ Украины по обеспечению безопасности лиц и увеличению количества вакцинированных. Здесь будут использовать вакцину Pfizer и CoronaVac. В перспективе центр будет работать круглосуточно и для всех желающих, при наличии предварительной регистрации. Пока эти моменты согласовываются",- отметил региональный координатор по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции во Львовской области Олег Когут.

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис заявил, что вакцинация должна охватить как можно большее количество населения области.

"Это очень серьезный вопрос, поскольку пандемия продолжает развиваться, и никто не может предсказать ее следующие этапы. Мы уже видим результаты вакцинации: незначительное количество новых случаев, минимальное количество госпитализированных. Количество вакцинированного населения растет каждый день. Пандемия - это тяжелое испытание для всех, поэтому необходимо приложить максимум усилий для ее преодоления",- подчеркнул он.

Сейчас во Львовской области функционируют 17 центров вакцинации. По состоянию на 5 августа привито 385 031 человек, из них 62 630 - в центрах вакцинации.

Напомним, в Моршине, где вакцинировали большинство населения, с 20 июня не фиксировали ни одного нового инфицированного коронавирусом.

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