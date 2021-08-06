КГГА предупредила о масштабном перекрытии движения из-за репетиций парада ко Дню Независимости

Об изменениях движения общественного транспорта в столице сообщат дополнительно.

КГГА предупредила о масштабном перекрытии движения из-за репетиций парада ко Дню Независимости
Фото: Lb.ua

Из-за запланированых на 18, 20 и 22 августа репетиций парада войск ко Дню Независимости в Киеве будет перекрыто движение транспорта на ряде улиц.

Как информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации, 18, 20 и 22 августа

  • из 15:30 до 18:00 предусмотрено временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича;

  • с 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) планируется перекрытие движения транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик), ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом спуске, ул. Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой)

  • с 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) временное ограничение движения транспорта на ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкой, Глыбочицком проезде, ул. Вячеслава Черновола, просп. Победы, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

"Обращаем внимание, что детальный перечень улиц, где будут перекрывать или ограничивать движение транспорта во время репетиций парада войск и во время праздничных мероприятий ко Дню Независимости, будет опубликовано дополнительно", - говорится в сообщении.

Также отдельно будет сообщено об изменениях движения общественного транспорта в столице.

Кроме того, во время тренировок 18, 20, 22 августа будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

Как сообщалось, в нынешних торжествах ко Дню Независимости примут участие более 5 тыс. военных,100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

Прохождение пешей колонны по Крещатике впервые предусматривает одновременное участие представителей всех сил безопасности и обороны Украины, кинологических подразделений Украины и почти 15 стран-партнеров.

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