Второй шанс: Mazda возвращает на рынок старый кроссовер CX-7 первого поколения

Компания Mazda решила возобновить серийное производство компактного кроссовера Mazda CX-7, который сняли с конвейера в 2012 году. Он будет стоить около 30 тысяч долларов.

Второй шанс: Mazda возвращает на рынок старый кроссовер CX-7 первого поколения

Mazda CX-7 первого поколения появилась в 2006 году, однако уже через шесть лет боссы компании Mazda от нее отказались. Причина - конкуренция с более новым кроссовером Mazda CX.

Новая Mazda CX-7 получит гибридную силовую установку, которая с успехом используется на таких моделях, как, например, Toyota Venza и RAV4.

Экстерьер этой новинки будет выполнен в соответствии с фирменной философией дизайна Mazda Kodo.

Второй шанс: Mazda возвращает на рынок старый кроссовер CX-7 первого поколения

В целом CX-7 нового поколения будет выглядеть более стильно и современно, чем модель первого поколения. Стиль будет примерно таким же, как у кроссоверов Mazda CX-5 и CX-9. У них он, например, позаимствует традиционную решетку радиатора с более высокой передней панелью и светодиодные фары.

Продажи нового CX-7 начнутся в 2022 году. Как мы уже говорили, он будет стоить примерно от 30 тысяч долларов. В модельной линейке Mazda этот паркетник займет место между компактным CX-5 и более крупным CX-9.

Второй шанс: Mazda возвращает на рынок старый кроссовер CX-7 первого поколения

Напомним, ранее стало известно, что в 2023 году Mazda выпустит на рынок Европы собственную версию гибридного Toyota Yaris.


Максимов Віталій, Тудей

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