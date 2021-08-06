В Киеве сгорела маршрутка, водитель получил ожоги лица и руки

На момент пожара пассажиров в транспорте не было.

?В Киеве сгорела маршрутка, водитель получил ожоги лица и руки
Фото: ДСНС

Пожарные ликвидировали пожар в маршрутном такси в Деснянском районе Киева.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"5 августа в 20:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Крайняя, 1 в Деснянском районе столицы. На место происшествия были направлены спасатели 19-й и 43-й государственных пожарно-спасательных частей Главного управления. По прибытии на место происшествия они установили, что во время следования к месту стоянки в маршрутном такси «Богдан» возник пожар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент пожара в транспортном средстве пассажиров не было.

В 20:56 возгорание было локализовано и в 21:03 - ликвидировано.

В результате пожара водитель получил ожоги лица и руки. Помощь была оказана медиками на месте происшествия, от госпитализации мужчина отказался.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Напомним, в феврале в Запорожье маршрутка врезалась в столб, пострадали 14 пассажиров, а водитель скрылся.

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