В Сети показали новый кроссовер BMW

BMW сейчас разрабатывает новое поколение кроссовера BMW X1. Это будет уже его третье поколение. Баварский автогигант пока не раскрыл подробности про эту новинку, но благодаря рендеру от Magnus.Concepts мы с вами можем представить ее приблизительный дизайн.

В Сети показали новый кроссовер BMW

Судя по всему, компактный кроссовер сохранит фирменную радиаторную решетку, но она получит выпуклую форму (главное, что она не увеличится в размерах). Головная оптика тоже останется прежней, однако у передних фар изменится рисунок. А вот передний бампер претерпит более серьезные изменения.

Обратите внимание на дверные ручки. Они похожи на дверные ручки, которые использованы на BMW i4.

Рендерное изображение сделано на основе шпионских фотографий, ранее попавших в Сеть. Правда, фотошпионы заметили новый X1 в сплошном камуфляже, поэтому трудно сказать что-то конкретное про его дизайн.

В Сети показали новый кроссовер BMW

В Украине сейчас BMW X1 116i в базовой комплектации стоит от 800 033 гривен. Мощность мотора - 109 л.с. Максимальная скорость – 199 км/ч. Разгон до 100 км/ч занимает 10,6 секунды.

Напомним, ранее стало известно, что в Канаде продают уникальный BMW с украинскими номерами.


Максимов Віталій, Тудей

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