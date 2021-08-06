В Сети показали новый кроссовер за $11 000

В Китае фотошпионы заметили новый бюджетный кроссовер Wuling Xingchen, продажи которого должны начаться в ближайшее время. В базовой комплектации он будет стоить всего от 11 000 долларов.

Впервые Xingchen показали весной текущего года на одном из автосалонов в Поднебесной. Но тогда китайцы не дали журналистам заглянуть в салон этого кроссовера. Теперь фотошпионы это смогли сделать.

Длина нового паркетника составляет 4594 мм, ширина - 1820 мм, высота – 1740 мм, а колесная база - 2750 мм. То есть его можно отнести к сегменту среднеразмерных кроссоверов.

В салоне мы заметили два больших сенсорных дисплея. Один из них используется в качестве приборной панели. Второй дисплей относится к информационно-развлекательной системе.

Под капотом располагается 1,5 л бензиновый турбодвигатель мощностью 149 л.с., который работает вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач или с вариатором. Максимальная скорость составляет 170 км/ч, а расход топлива – около 7 л на 100 км пути.

Wuling Xingchen разработан на совместном предприятии американского концерна General Motors и китайской корпорации SAIC. Его продажи начнутся осенью текущего года.

Напомним, ранее стало известно, что китайская компания Chery разработала новый бюджетный компактный кроссовер Tiggo 2 Pro.