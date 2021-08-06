ЗАЗ будет выпускать Мерседесы

Запорожский автомобилестроительный завод будет выпускать Mercedes-Benz, сообщила пресс-служба Запорожской ОГА. Правда, пока речь идет не про автомобили, а про автобусы на базе Mercedes.

В частности, ЗАЗ планирует наладить серийное производство нового уникального городского автобуса, который создадут на базе одной из моделей Mercedes-Benz.

Вначале эти автобусы будут продавать в Украине, а потом – в странах Балканского региона.

На данный момент производственные мощности ЗАЗа задействованы всего на 15% (напомним, там выпускают не только автобусы, но и легковые автомобили). В будущем этот завод планирует значительно расширить производство. Так, ЗАЗ рассчитывает каждый год выпускать около 10 тысяч автомобилей.

Сейчас в Запорожье из роSSийских машинокомплектов делают практически все автомобили семейства Lada, кроссовер-купе Renault Arkana, а также две модели Kia - седан Rio и внедорожный хэтчбек Rio X.

Ранее стало известно, что ЗАЗ с января по август 2021 года выпустил более 2 тысяч автомобилей.