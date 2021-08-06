На трассе около Квасилова разбился легковой автомобиль, у погибшего водителя нашли наркотики

Фото: rv.npu.gov.ua

Утром в пятницу на трассе " Киев - Чоп" возле Квасилова Ровенской области разбился легковой автомобиль ВАЗ-21099.

По данным Национальной полиции, 42-летний водитель из Ровно внезапно выехал на встречную полосу, где навстречу двигался грузовик Scania.

Произошло столкновение, в ходе которого водитель легковушки погиб на месте. 37-летний харьковчанин, который находился за рулем грузовика, почти не пострадал, он был трезв.

Фото: rv.npu.gov.ua

"Во время осмотра автомобиля в рюкзаке погибшего полицейские обнаружили и изъяли девять полиэтиленовых пакетов, пять бумажных свертков с кристаллическим веществом, а также один - с измельченными растениями, похожими на марихуану. Кроме того, изъято устройство для курения", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) и ст.309 (незаконное хранение наркотиков) Уголовного кодекса.

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.dsns.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.dsns.gov.ua