2021-08-06
В Киеве автомобиль BMW Х5 протаранил два киоска
О пострадавших не сообщается.
В Дарницком районе Киева, вблизи торгового центра "Пирамида", автомобиль BMW Х5 протаранил два киоска.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Девушка за рулем элитной иномарки снесла два МАФа (цветы и сигареты). Удар был такой силы, что спасателям пришлось деблокировать участников аварии из машины", - говорится в сообщении.
О пострадавших не сообщается.
На месте ДТП работают полицейские. Они устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, на окраине Львова ночью 4 августа разбился насмерть 23-летний водитель автомобиля Porsche Cayman.