В Киеве автомобиль BMW Х5 протаранил два киоска

О пострадавших не сообщается.

В Дарницком районе Киева, вблизи торгового центра "Пирамида", автомобиль BMW Х5 протаранил два киоска.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Девушка за рулем элитной иномарки снесла два МАФа (цветы и сигареты). Удар был такой силы, что спасателям пришлось деблокировать участников аварии из машины", - говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

На месте ДТП работают полицейские. Они устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, на окраине Львова ночью 4 августа разбился насмерть 23-летний водитель автомобиля Porsche Cayman.

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