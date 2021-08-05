Во Франции упал легкомоторный самолет, есть погибшие и раненые

Обстоятельства катастрофы пока неизвестны.

Во Франции упал легкомоторный самолет, есть погибшие и раненые
Фото: ДПСУ

В департаменте Савойя на юге Франции разбился легкомоторный самолет с туристами. В результате аварии три человека погибли, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает France Info.

Авиакатастрофа произошла около 15 часов на дороге, ведущей к перевалу Глендон в городе Сен-Коломбан-де-Вильяр. На борту самолета находилось 4 человека.

В результате аварии три человека погибли. Еще один, успевший покинуть самолет, в тяжелом состоянии доставлен вертолетом в больничный центр Лионского университета.

Самолет, который взлетел с летного клуба в Атлантическом Луаре, загорелся вскоре после катастрофы. На месте аварии находятся около 30 пожарных, а также правоохранители и медики.

"Обстоятельства катастрофы пока неизвестны и будут определены в рамках судебного расследования", - заявили в местной префектуре.

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