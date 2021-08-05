Обновленный кроссовер VW Tiguan подорожал

Компания Volkswagen ранее в нынешнем году представила обновленный кроссовер Tiguan, который будет продаваться как модель 2022 года выпуска. Теперь объявлена стоимость этой новинки. Немецкий кроссовер подорожал, он будет стоить от 25 995 долларов.

Обновленный кроссовер VW Tiguan подорожал

Базовый Tiguan S подорожал на 750 долларов, но у него более выразительная передняя часть с обновленными светодиодными фарами и обновленные 17-дюймовые колесные диски.

В салоне новые передние сиденья с подогревом и цифровая приборная панель с 8-дюймовым дисплеем, 6,5-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и аудиосистема с шестью динамиками. Есть также адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go, мониторинг слепых зон и система удержания полосы движения.

Обновленный кроссовер VW Tiguan подорожал

Комплектация Tiguan SE за 29 495 долларов отличается более высококлассным дизайном (серебристые рейлинги на крыше и 18-дюймовые колесные диски). В нее входят датчики дождя, задняя дверь с электроприводом, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, двухзонный климат-контроль, технология распознавания голоса и другое.

Топовая комплектация Tiguan SEL R-Line стоит 36 595 долларов. Эта комплектация, несмотря на то, что получила больше оборудования, стоит на 2 тысячи долларов дешевле, чем раньше. Остальные все комплектации подорожали.

В Украине сейчас VW Tiguan стоит от 1 059 709 гривен. Он оснащается 2,0 л двигателем мощностью 150 л.с.

Обновленный кроссовер VW Tiguan подорожал

Ранее стало известно, что в Китае Volkswagen разработал бюджетный электромобиль Sol E10X. Его цена – от 6 100 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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