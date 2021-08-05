Авиакомпания "Украинские вертолеты" направила 4 вертолета в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров

Вертолеты будут проводить пожаротушения труднодоступных горных районов, в частности в темное время суток.

Как сообщает Defense Express со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu, вчера в Турцию прибыли четыре украинских вертолета Ми-8 МТВ-1. Они будут проводить пожаротушения труднодоступных горных районов, в частности в темное время суток.

Таким образом авиакомпания «Украинские вертолеты» присоединилась к гуманитарной инициативе Президента Украины предоставить дружественному народу Турции помощь в тушении масштабных пожаров и на безвозмездной основе направила в г. Испарта четыре многоцелевых модернизированных вертолетов с экипажами в количестве 40 человек. Они будут гасить масштабные лесные пожары на юге страны не только днем, но и ночью.

Ранее Украина предоставила Турции два пожарных самолета Ан-32П из состава авиации ГСЧС Украины. Таким образом, как говорится в публикации Anadolu, Украина сделала один из крупнейших вкладов по количеству предоставленных воздушных судов для пожаротушения. В настоящее время Украинский флот в Турции составляет 6 единиц авиационной техники: два самолета АН-32П и четыре вертолета Ми-8 МТВ-1.

В общей сложности для помощи в борьбе с этим природным бедствием в Турцию шесть стран мира отправили 18 воздушных судов. Однако не все из них работают на безвозмездной основе. Турецкие источники отмечают, что авиаторы РоSSийской Федерации, предоставившей пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8, работать бесплатно отказались.

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