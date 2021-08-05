В Сети показали Honda CR-V нового поколения

Компания Honda сейчас активно разрабатывает Honda CR-V нового, шестого, поколения, Эту новинку уже даже тестируют, правда, в сплошном камуфляже. Но благодаря дизайнерам, создавшим рендерные изображения, мы с вами можем представить, каким будет новый CR-V.

В Сети показали Honda CR-V нового поколения

Судя по этим рендерам, новый Honda CR-V сохранит свой традиционный дизайн кузова, но получит заметные изменения. Изменения должны носить эволюционный, а не революционный характер.

На рендерах новый CR-V имеет такие же размеры, как и модель пятого поколения. Однако, если судить по шпионским фотографиям, ранее попавшим в Сеть, то новый CR-V немного увеличился в размерах по сравнению с моделью предыдущего поколения.

Радиаторная решетка должна увеличиться, а боковые зеркала заднего вида поменяют свое месторасположение. В салоне тоже произойдут серьезные изменения. Нужно ожидать появление нового оборудования и современных технологий.

В Сети показали Honda CR-V нового поколения

Что же касается линейки двигателей, то про нее пока ничего не известно. Мы знаем, что останутся гибридные силовые установки.

В Украине Honda CR-V 2020 модельного года в базовой комплектации с 1,5 л бензиновым турбодвигателем сейчас стоит от 1 106 900 гривен.

Напомним, ранее Honda раскрыла характеристики кроссовера HR-V третьего поколения.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве возле Центрального вокзала мужчине перерезало ноги электричкойВ Киеве возле Центрального вокзала мужчине перерезало ноги электричкой
Очередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 достигла уже 4 годаОчередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 достигла уже 4 года
Стартап Argo AI получил разрешение на автономное вождение в КалифорнииСтартап Argo AI получил разрешение на автономное вождение в Калифорнии
Киев не планирует получать средства за парковку во дворах домов, - КГГАКиев не планирует получать средства за парковку во дворах домов, - КГГА
Представлен крутейший Mercedes S-Class за полмиллиона евроПредставлен крутейший Mercedes S-Class за полмиллиона евро
Блок рекламы


Похожие новости
Начались продажи Nissan X-Trail нового поколенияНачались продажи Nissan X-Trail нового поколения
Удивили: в Сети показали внедорожник Hyundai Ioniq 7Удивили: в Сети показали внедорожник Hyundai Ioniq 7
В Сети показали обновленную Hyundai SonataВ Сети показали обновленную Hyundai Sonata
Honda раскрыла характеристики HR-V третьего поколенияHonda раскрыла характеристики HR-V третьего поколения
Пропуска на транспорт в случае нового локдауна в Киеве будут электроннымиПропуска на транспорт в случае нового локдауна в Киеве будут электронными
В Сети показали новый Hyundai PalisadeВ Сети показали новый Hyundai Palisade
В Сети показали новый дешевый кроссовер KiaВ Сети показали новый дешевый кроссовер Kia
Renault начинает продажи нового бюджетного электромобиляRenault начинает продажи нового бюджетного электромобиля
Китайцы показали нового конкурента Land Cruiser PradoКитайцы показали нового конкурента Land Cruiser Prado
Шпионы впервые показали новый гибридный Kia SportageШпионы впервые показали новый гибридный Kia Sportage
Последние новости
Подгружаем последние новости