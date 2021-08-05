В Сети показали Honda CR-V нового поколения

Компания Honda сейчас активно разрабатывает Honda CR-V нового, шестого, поколения, Эту новинку уже даже тестируют, правда, в сплошном камуфляже. Но благодаря дизайнерам, создавшим рендерные изображения, мы с вами можем представить, каким будет новый CR-V.

Судя по этим рендерам, новый Honda CR-V сохранит свой традиционный дизайн кузова, но получит заметные изменения. Изменения должны носить эволюционный, а не революционный характер.

На рендерах новый CR-V имеет такие же размеры, как и модель пятого поколения. Однако, если судить по шпионским фотографиям, ранее попавшим в Сеть, то новый CR-V немного увеличился в размерах по сравнению с моделью предыдущего поколения.

Радиаторная решетка должна увеличиться, а боковые зеркала заднего вида поменяют свое месторасположение. В салоне тоже произойдут серьезные изменения. Нужно ожидать появление нового оборудования и современных технологий.

Что же касается линейки двигателей, то про нее пока ничего не известно. Мы знаем, что останутся гибридные силовые установки.

В Украине Honda CR-V 2020 модельного года в базовой комплектации с 1,5 л бензиновым турбодвигателем сейчас стоит от 1 106 900 гривен.

Напомним, ранее Honda раскрыла характеристики кроссовера HR-V третьего поколения.