РоSSийская атомная подводная лодка потеряла ход у берегов Дании

Инцидент произошел 30 июля на расстоянии примерно две морские мили от берега.

РоSSийская атомная подводная лодка потеряла ход у берегов Дании
Фото: facebook.com/3eskadre

РоSSийская атомная подводная лодка "Орел", которая осуществляла переход из Санкт-Петербурга вместе с кораблями сопровождения, на некоторое время потеряла ход у побережья Дании. Инцидент произошел 30 июля на расстоянии примерно две морские мили от берега.

Об этом сообщили ВМС Дании в фейсбуке.

Экипаж датского сторожевого корабля "Диана", который сопровождал русскую группу кораблей, назвал ситуацию "драматической".

"Сопровождение из Балтийского моря войдет в историю как драматическое и захватывающее, поскольку в атомной подводной лодки "Орел" класса "Оскар-II" были проблемы с тягой и она потеряла ход в районе Сейоре, где стала дрейфовать со скоростью 1,5 узла в сторону острова", - говорится в сообщении.

"Мы связались с ней и предложили свою помощь, от которой она отказалась, что неудивительно", - сообщили датские моряки.

Через некоторое время подводная лодка снова запустила двигатели. Сначала она шла в надводном положении, но потом погрузилась под воду.

Напомним, в июле 2019 года в РоSSии из-за пожара на военном глубоководном аппарате погибли 14 человек.

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