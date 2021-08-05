Базовая версия Tesla Model S подорожала на $5000 второй раз за месяц

Ещё в конце июля жители США могли заказать базовую модель старейшего серийного электромобиля Tesla за $84 990 и ждать его поставки до февраля или марта, но на этой неделе цена в очередной раз была увеличена на $5000, а сроки ожидания сместились на апрель. По традиции, компания никак не комментирует изменения своей ценовой политики для рынка США .

Источник изображения: Tesla

Объясняя повышения цен более доступных электромобилей весной этого года, Илон Маск (Elon Musk) сослался на рост стоимости материалов и комплектующих. Если электромобили Model 3 и Model Y за один подход дорожали на $500, то в случае с базовым вариантом Model S шаг увеличен в десять раз. На квартальном отчётном мероприятии руководство компании заявило, что рассчитывает увеличить объёмы выпуска старших электромобилей марки, к которым также относится Model X, до 2000 экземпляров в неделю к концу года. По всей видимости, пока обновлённые Model S и Model X выпускаются в очень ограниченных количествах, поскольку ждать поставок базовых версий придётся ждать до следующей весны.

Как отмечает Electrek, с момента выхода обновлённой версии Tesla Model S базовый вариант электромобиля подорожал в общей сложности на 30 %, поскольку до рестайлинга его можно было приобрести за $69 420. Трёхмоторная Tesla Model S Plaid при этом по-прежнему стоит $129 990, но ждать поставки придётся уже не до осени текущего года, а до января или февраля следующего. По всей видимости, основной причиной задержек и повышения цен является именно дефицит комплектующих. В отличие от других автопроизводителей, которые могут основную прибыль получать от реализации более дорогих моделей, Tesla в настоящий момент живёт за счёт продаж относительно доступных электромобилей Model 3, поэтому в условиях дефицита компонентов она готова жертвовать интересами покупателей более дорогих моделей.



