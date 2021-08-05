На Житомирщине мужчина украл мотоцикл и закопал его у себя во дворе

Полиция все равно разоблачила вора и откопала транспортное средство.

На Житомирщине мужчина украл мотоцикл и закопал его у себя во дворе
Фото: zt.npu.gov.ua

В городе Олевск Житомирской области 41-летний мужчина украл мотоцикл и, чтобы скрыть свою причастность к угону, закопал его в собственном дворе. Однако, полиция все равно обнаружила вора.

Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции.

3 августа в полицию обратился местный житель с сообщением о похищении его мотоцикла "Lonkin 250". Мужчина рассказал, что транспортное средство находилось во дворе его дома, откуда ночью исчезло.

Полицейские заподозрили в угоне местного жителя, который ранее уже был осужден за имущественные преступления. Во время осмотра по месту его проживания правоохранители и обнаружили похищенное. Правда, чтобы изъять мотоцикл, транспортное средство пришлось сначала откопать.

"Честно говоря, мы впервые столкнулись с таким странным и трудоемким способом сокрытия похищенного. Предварительно, яму глубиной около 2 м человек выкопал в ту же ночь. А вот почему принял такое решение, вразумительного ответа получить не удалось",- прокомментировал начальник отделения полиции №2 Игорь Григоришин.

Фото: zt.npu.gov.ua

Сейчас продолжается установка всех обстоятельств произошедшего, предварительная правовая квалификация которой - ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса. Законодательством такие противоправные действия наказываются ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Фото: zt.npu.gov.ua

Полицейские призывают владельцев двухколесных транспортных средств ответственно относиться к сохранению имущества. Для этого стоит позаботиться и о его регистрации, и о надежной стоянке или специальное помещение и использовать противоугонные средства.

Напомним, в январе житель Черкасс угнал автомобиль, а затем пытался сжечь, чтобы скрыть улики.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве возле Центрального вокзала мужчине перерезало ноги электричкойВ Киеве возле Центрального вокзала мужчине перерезало ноги электричкой
В ДТП в Черкасской области погиб полицейский из Закарпатья, его жена и 12-летняя дочьВ ДТП в Черкасской области погиб полицейский из Закарпатья, его жена и 12-летняя дочь
Очередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 достигла уже 4 годаОчередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 достигла уже 4 года
Стартап Argo AI получил разрешение на автономное вождение в КалифорнииСтартап Argo AI получил разрешение на автономное вождение в Калифорнии
Киев не планирует получать средства за парковку во дворах домов, - КГГАКиев не планирует получать средства за парковку во дворах домов, - КГГА
Блок рекламы


Похожие новости
На Киевщине мужчина открыл стрельбу по машине из-за конфликта на дорогеНа Киевщине мужчина открыл стрельбу по машине из-за конфликта на дороге
На КПП со Словакией мужчина сжег свой автомобиль, потому что не смог пересечь границуНа КПП со Словакией мужчина сжег свой автомобиль, потому что не смог пересечь границу
Станция метро "Дворец спорта" не будет работать из-за антитеррористических ученийСтанция метро "Дворец спорта" не будет работать из-за антитеррористических учений
В Днепре в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погиб мужчинаВ Днепре в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погиб мужчина
У Volkswagen украли личные данные трёх миллионов клиентовУ Volkswagen украли личные данные трёх миллионов клиентов
Harley-Davidson будет выпускать электрические мотоциклы под отдельным брендом LiveWire — первую модель представят в июлеHarley-Davidson будет выпускать электрические мотоциклы под отдельным брендом LiveWire — первую модель представят в июле
На Житомирщине задержали мошенников-продавцов автомобилейНа Житомирщине задержали мошенников-продавцов автомобилей
В Харькове загорелись четыре автомобиля, пострадал мужчинаВ Харькове загорелись четыре автомобиля, пострадал мужчина
На Волыни две несовершеннолетние сестры попали в аварию на мотоцикле, одна из них погиблаНа Волыни две несовершеннолетние сестры попали в аварию на мотоцикле, одна из них погибла
В Днепропетровской области в результате столкновения грузовиков погиб мужчинаВ Днепропетровской области в результате столкновения грузовиков погиб мужчина
Последние новости
Подгружаем последние новости