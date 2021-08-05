На Житомирщине мужчина украл мотоцикл и закопал его у себя во дворе

В городе Олевск Житомирской области 41-летний мужчина украл мотоцикл и, чтобы скрыть свою причастность к угону, закопал его в собственном дворе. Однако, полиция все равно обнаружила вора.

Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции.

3 августа в полицию обратился местный житель с сообщением о похищении его мотоцикла "Lonkin 250". Мужчина рассказал, что транспортное средство находилось во дворе его дома, откуда ночью исчезло.

Полицейские заподозрили в угоне местного жителя, который ранее уже был осужден за имущественные преступления. Во время осмотра по месту его проживания правоохранители и обнаружили похищенное. Правда, чтобы изъять мотоцикл, транспортное средство пришлось сначала откопать.

"Честно говоря, мы впервые столкнулись с таким странным и трудоемким способом сокрытия похищенного. Предварительно, яму глубиной около 2 м человек выкопал в ту же ночь. А вот почему принял такое решение, вразумительного ответа получить не удалось",- прокомментировал начальник отделения полиции №2 Игорь Григоришин.

Фото: zt.npu.gov.ua

Сейчас продолжается установка всех обстоятельств произошедшего, предварительная правовая квалификация которой - ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса. Законодательством такие противоправные действия наказываются ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Фото: zt.npu.gov.ua

Полицейские призывают владельцев двухколесных транспортных средств ответственно относиться к сохранению имущества. Для этого стоит позаботиться и о его регистрации, и о надежной стоянке или специальное помещение и использовать противоугонные средства.

Напомним, в январе житель Черкасс угнал автомобиль, а затем пытался сжечь, чтобы скрыть улики.