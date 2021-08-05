Суд заочно арестовал еще 13 роSSийских самолетов за рейсы в Крым

Общее количество арестованных самолетов достигло 224-х.

Суд заочно арестовал еще 13 роSSийских самолетов за рейсы в Крым
Фото: Аеропорт Сімферополь

Украинский суд заочно арестовал еще 13 роSSийских самолетов Airbus, на которых выполнялись рейсы в оккупированный Крым одной из авиакомпаний. Общее количество воздушных судов, на которые наложены аресты, составляет уже 224 единицы.

Об этом сообщила прокуратура АР Крым и г. Севастополя.

Самолеты арестовали в рамках уголовного производства, которое расследуется по ч. 2 ст.332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию), ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через границу), ст. 334 (нарушение правил международных полетов) и ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины.

Следователи установили, что эти самолеты с 2019 года незаконно использовались для осуществления пассажирских перевозок через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства.

Осуществление перелетов иностранными (преимущественно роSSийскими) авиакомпаниями в Крым рассматривается как уголовное преступление, потому что еще в марте 2014 году Украина закрыла воздушное пространство над ним.

Несмотря на запрет, не менее 37 роSSийских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки на оккупированный полуостров.

Напомним, что предыдущую партию самолетов заочно арестовали в апреле.

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