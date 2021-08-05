Subaru показал, каким будет брутальный Forester

Subaru показал изображение-тизер своей новой модели во внедорожном апгрейде Wilderness. Возможно, перед нами Subaru Forester Wilderness.

Subaru показал, каким будет брутальный Forester

Весной текущего года состоялась официальная премьера специальной внедорожной версии Subaru Outback Wilderness. От стандартной версии внешне она отличается увеличенным дорожным просветом, новой подвеской, передней защитной пластиной, усиленными передним и задним бамперами, 17-дюймовыми колесными дисками с шинами Yokohama Geolandar.

В салоне сиденья из искусственной черной кожи, новое рулевое колесо, 11,6-дюймовый сенсорный дисплей и системы активной безопасности.

Судя по всему, Forester Wilderness получит примерно такие же доработки, хотя, конечно, по тизерам трудно что-то сказать конкретное.

Subaru показал, каким будет брутальный Forester

Что же касается линейки двигателей, то в ней никаких изменений не будет. Во всяком случае, именно так произошло с Outback Wilderness.

В Украине сейчас Subaru Forester в базовой комплектации стоит от 865 500 гривен. Он оснащается 2,0 л атмосферным двигателем мощностью 156 л.с. и 196 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 10,3 секунды при максимальной скорости 193 км/ч.

Ранее стало известно, что в Японии официально представили обновленный Subaru Forester.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве возле Центрального вокзала мужчине перерезало ноги электричкойВ Киеве возле Центрального вокзала мужчине перерезало ноги электричкой
В ДТП в Черкасской области погиб полицейский из Закарпатья, его жена и 12-летняя дочьВ ДТП в Черкасской области погиб полицейский из Закарпатья, его жена и 12-летняя дочь
Очередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 достигла уже 4 годаОчередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 достигла уже 4 года
Стартап Argo AI получил разрешение на автономное вождение в КалифорнииСтартап Argo AI получил разрешение на автономное вождение в Калифорнии
Киев не планирует получать средства за парковку во дворах домов, - КГГАКиев не планирует получать средства за парковку во дворах домов, - КГГА
Блок рекламы


Похожие новости
Может появиться в Украине: Haval показал новый кроссовер MonsterМожет появиться в Украине: Haval показал новый кроссовер Monster
Chery показала новый седан за 8 тысяч долларовChery показала новый седан за 8 тысяч долларов
Удивили: в Сети показали внедорожник Hyundai Ioniq 7Удивили: в Сети показали внедорожник Hyundai Ioniq 7
В Сети показали обновленную Hyundai SonataВ Сети показали обновленную Hyundai Sonata
В Сети показали новый Hyundai PalisadeВ Сети показали новый Hyundai Palisade
В Сети показали новый дешевый кроссовер KiaВ Сети показали новый дешевый кроссовер Kia
Блогер разобрал Outlander и показал, что внутри (видео)Блогер разобрал Outlander и показал, что внутри (видео)
Китайцы показали нового конкурента Land Cruiser PradoКитайцы показали нового конкурента Land Cruiser Prado
Шпионы впервые показали новый гибридный Kia SportageШпионы впервые показали новый гибридный Kia Sportage
Kia показала новый Sportage в базовой комплектацииKia показала новый Sportage в базовой комплектации
Последние новости
Подгружаем последние новости