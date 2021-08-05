Subaru показал, каким будет брутальный Forester

Subaru показал изображение-тизер своей новой модели во внедорожном апгрейде Wilderness. Возможно, перед нами Subaru Forester Wilderness.

Весной текущего года состоялась официальная премьера специальной внедорожной версии Subaru Outback Wilderness. От стандартной версии внешне она отличается увеличенным дорожным просветом, новой подвеской, передней защитной пластиной, усиленными передним и задним бамперами, 17-дюймовыми колесными дисками с шинами Yokohama Geolandar.

В салоне сиденья из искусственной черной кожи, новое рулевое колесо, 11,6-дюймовый сенсорный дисплей и системы активной безопасности.

Судя по всему, Forester Wilderness получит примерно такие же доработки, хотя, конечно, по тизерам трудно что-то сказать конкретное.

Что же касается линейки двигателей, то в ней никаких изменений не будет. Во всяком случае, именно так произошло с Outback Wilderness.

В Украине сейчас Subaru Forester в базовой комплектации стоит от 865 500 гривен. Он оснащается 2,0 л атмосферным двигателем мощностью 156 л.с. и 196 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 10,3 секунды при максимальной скорости 193 км/ч.

Ранее стало известно, что в Японии официально представили обновленный Subaru Forester.