В метро Киева закрыли пересадочный узел из-за подозрительного предмета

Для пассажиров закрыт переход между станциями "Театральная" и "Золотые ворота".

В метро Киева закрыли пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная". Об этом сообщили в Facebook метрополитена.

"Обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку", - говорится в сообщении.

О возобновлении работы пересадки в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

Напомним, в июле из-за падения человека на рельсы ограничивали движение "красной" ветки метро. Мужчина упал под поезд на перегоне "Дарница-Левобережная".