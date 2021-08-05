В Канаде продают уникальный BMW с украинскими номерами

В Канаде на аукционном доме RM Sotheby`s на продажу выставили уникальный BMW Alpina B12 с украинскими номерами. За него планируют получить до 60 тысяч долларов.

У этого автомобиля украинские номера стандарта 1995 года. Автомобиль в свое время был зарегистрирован в Черновицкой области.

Одометр показывает, что этот баварский седан проехал чуть более 88 тысяч километров. В объявлении аукционного дома говорится, что автомобиль находится в очень хорошем состоянии. Фотографии это подтверждают. У седана характерные многоспицевые диски, цвет кузова голубой металлик, отделка салона березой и черной кожей с сине-зелёными вставками.

Под капотом находится 5,7 л двигатель V12 мощностью 388 л.с. и 560 Нм крутящего момента, который работает вместе с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF с функцией ручного переключения передач кнопками на руле. Привод – задний.

На момент написания этой новости за уникальный BMW с украинскими номерами предлагали 31 тысячу долларов. Вполне возможно, что цена действительно достигнет 60 тысяч, про которые говорил RM Sotheby`s.

Напомним, ранее эксперты британского журнала What Car составили список самых надежных б/у автомобилей в возрасте до 5 лет.