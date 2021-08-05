Может появиться в Украине: Haval показал новый кроссовер Monster

Китайский концерн Great Wall показал серийную версию своего нового среднеразмерного кроссовера Haval Monster. Несмотря на пугающее название, у китайцев получился вполне симпатичный и современный паркетник.

Может появиться в Украине: Haval показал новый кроссовер Monster

Monster построен на платформе L.E.M.O.N., благодаря которой можно использовать гибридные силовые установки. В качестве основы выступил концепт XY, представленный весной текущего года.

Длина "Монстра" составляет 4780 мм, ширина - 1890 мм, высота - 1675 мм, а колесная база - 2800 мм. То есть его размеры сопоставимы с размерами Kia Sorento. Салон должен быть достаточно просторным, а багажник – вместительным.

Может появиться в Украине: Haval показал новый кроссовер Monster

По слухам, этот кроссовер может получить новейшую технологию Coffee Intelligent. С ее помощью можно управлять автомобилем дистанционно и использовать автопилот.

Под капотом находится 1,5 л бензиновый турбомотор мощностью 184 л.с. Возможно, в дальнейшем покупателям предложат версию с более мощным двигателем.

Официальная "живая" презентация Haval Monster должна состояться уже в ближайшее время. Вскоре после этого он появится в продаже. Так как бренд Haval присутствует в Украине, то, возможно, Monster предложат и украинцам.

Может появиться в Украине: Haval показал новый кроссовер Monster

Напомним, ранее в Китае начались продажи обновленного кроссовера Trumpchi GS4. В базовой комплектации он стоит от 14 тысяч долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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