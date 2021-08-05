Полицейские не должны держать в руках радары TruCAM, - суд

Полицейские должны регистрировать превышение скорости при помощи радара TruCAM, только установив его стационарно. Держать в руках они его не имеют права, сообщает "Дорожный адвокат" со ссылкой на решение суда по делу №554/1946/21.

Правоохранители остановили водителя за превышение скорости, которое было определено по радару TruCAM. Водитель заявил, что нельзя измерять скорость автомобилей, держа лазерный радар в руках.

Однако, полицейские проигнорировали это замечание и оштрафовали водителя. Автомобилист решил оспорить в суде штраф.

Суд встал на сторону водителя и отменил штраф. В своем решении суд обратил внимание на то, что в ст. 40 Закона "О Национальной полиции" говорится, что "полиция для обеспечения публичной безопасности и порядка может закреплять на форменной одежде, служебных транспортных средствах, монтировать/размещать по внешнему периметру дорог и зданий автоматическую фото- и видеотехнику...".

То есть из этого следует, что радары TruCAM тоже должны быть установлены стационарно.

Напомним, ранее стало известно, что в Краматорске суд отменил штраф, выписанный по радару TruCAM, из-за того, что на фотографии не было видно лица человека, который в момент нарушения ПДД находился за рулем автомобиля.